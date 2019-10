Çin'de çelik tesisinde yangın: 7 ölü

Çin'in kuzeyindeki bir çelik tesisinde meydana gelen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hıbey Eyaleti Acil Yönetim Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletine bağlı Handan kentinde bulunan Hebei Xinghua Iron and Steel Co. LTD şirketine ait bir çelik tesisinde yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin Acil Yönetimi Departmanı, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatırken, yangının söndürülmesine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Handan, ülkenin ikinci büyük çelik üretim kenti olarak biliniyor.

Ülkenin çelik üretimi konusunda öne çıkan Hıbey'de geçen yıl kasımda bir kimya fabrikasında patlama meydana gelmiş, patlamada 22 kişi yaşamını yitirmişti.