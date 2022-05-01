Çin'de Çelik Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Düştü - Son Dakika
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Çin'de Çelik Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Düştü

01.05.2022 16:40
Çin'de Çelik Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Düştü

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çelik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düştü.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çelik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düştü. Tüketimdeki düşüş, ülke içindeki Kovid-19 vakalarının yeniden artışının çok sayıda projedeki inşaat faaliyetlerini yavaşlatması ve bunun çeliğe olan talebi azaltmasının kısmi etkisiyle gerçekleşti. Çin Demir ve Çelik Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, Ocak-Mart döneminde yapı sektörünün çelik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7, imalat sektörünün tüketiminin ise yüzde 2 düştüğünü söyledi. Qu, küresel belirsizliklerin de çelik ihracat ve ithalatında düşüşe neden olduğunu söyledi. Öte yandan, birliğin genel sekreter yardımcısı Shi Hongwei büyümeyi istikrara kavuşturan tedbirlerin hayata geçirilmesi sayesinde Çin'in tüm yıl çelik tüketiminin geçen yıla kıyasla muhtemelen yatay kalacağını söyledi. Shi, "Daha önce bastırılan çelik tüketimi yok olmayacak. Sadece ertelenecek" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Çelik Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Düştü - Son Dakika
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