- Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi - Son Dakika

Çin'in Heilongjiang eyaletinin kuzey doğusunda bulunan Harbin Polarland akvaryumunda Salı günü yılın ilk antarktik pengueni dünyaya geldi. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi. Akvaryum yetkilileri tarafından çekilen görüntüler ilgiyle izlendi. Yetkililer, minik penguenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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