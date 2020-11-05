- Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi - Son Dakika

- Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi
05.11.2020 12:41
- Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi Çin'de bulunan Harbin Polarland akvaryumunda yılın ilk antarktik pengueni dünyaya gözlerini açtı.
- Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi
PEKİN - Çin'de bulunan Harbin Polarland akvaryumunda yılın ilk antarktik pengueni dünyaya gözlerini açtı. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar ilgiyle izlendi.
Çin'in Heilongjiang eyaletinin kuzey doğusunda bulunan Harbin Polarland akvaryumunda Salı günü yılın ilk antarktik pengueni dünyaya geldi. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi. Akvaryum yetkilileri tarafından çekilen görüntüler ilgiyle izlendi. Yetkililer, minik penguenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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