Son Dakika Haberleri: Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi
Son Dakika Dünya Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi - Son Dakika Dünya

Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi

6 saat önce

Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi

Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi, System.String[]

Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi.


Çin Bilgi Teknolojileri Biriminin açıklamasına göre, söz konusu uygulama 1 Aralık pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:58 
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