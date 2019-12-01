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Çin'de cep telefonu kullanıcılarına 'yüz tarama' şartı getirildi
6 saat önce
Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi
Siber kontrolleri sıkılaştırmaya devam eden Çin yönetimi, iletişim operatörlerine gönderdiği bir talimatla, yeni telefon kullanıcılarından artık 'yüz tarama' kaydı alınması şartını getirdi.
Çin Bilgi Teknolojileri Biriminin açıklamasına göre, söz konusu uygulama 1 Aralık pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:58
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