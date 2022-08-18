Çin'de kedisi yüzünden işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Çin'de kedisi yüzünden işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı

18.08.2022 14:11
Çin'de kedisi yüzünden işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı

Çin'de, çevrim içi ders işlerken kedisi kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan öğretmen, açtığı davada 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı.

Çin'de, çevrim içi ders işlerken kedisi kamera önüne geçtiği için işten çıkarılan öğretmen, açtığı davada 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı.

BBC'nin haberine göre, Haziran 2021'de Guangzhou kentinde, Luo adındaki öğretmen çevrim içi ders verirken, evin kedisi beş kez kamera önüne geçti.

Çevrim içi eğitimleri düzenleyen teknoloji şirketi, kedi ekranda belirdiği için Luo'yu işten çıkardı.

Guangzhou Daily'de yer alan haberde, öğretmenin, ders sırasında "öğretim dışı" faaliyetlerde bulunduğu ve daha önceki bir derse 10 dakika geç başladığı gerekçesiyle atıldığını belirtti.

Luo, işten çıkarılma kararı hakkında tahkime başvurdu ve kazandı.

Ancak şirket, öğretmenin haksız yere işten çıkarılmasına ilişkin tazminat talebini kabul etmeyi reddetti ve mahkemeye itiraz etti.

Guangcou Tienhı Halk Mahkemesi'nden yargıç Liao Yacing, işverenler çalışanlardan evden çalışmasını talep ediyorsa, ofiste çalışıyormuş gibi aynı beklentilere sahip olmamaları gerektiğini ifade etti.

Yargıç, "İşveren kuralları yalnızca yasalara uymakla kalmamalı, bunun yanı sıra adil ve makul olmalı." dedi.

Öğretmen, kedinin görünmesi üzerine işten çıkarılmasına ilişkin açtığı davada, 40 bin yuan (6 bin ABD doları) kazandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de kedisi yüzünden işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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