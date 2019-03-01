Son Dakika Haberleri: Çin'de Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı 829 Milyona Ulaştı

Çin'de Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı 829 Milyona Ulaştı

2 saat önce

Perşembe günü yayınlanan internet gelişim raporuna göre, Çin'deki çevrimiçi kullanıcı sayısı geçen yılın sonu itibariyle 829 milyonu buldu.

Çin'de Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı 829 Milyona Ulaştı, System.String[]

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'nin çıkardığı 43. İstatistik Raporunda, ülkenin internet erişilebilirlik oranının yıllık bazda % 3.8 artarak yüzde 59.6'ya yükseldiği belirtildi.

Raporda, internet kullanıcılarının dörtte birinden fazlasının öğrenci olduğu belirtilirken bu grubun ardında serbest çalışanlar geliyor. Rapordaki verilere göre, internette gezinmek için toplam 817 milyon Çinli cep telefonu kullandı, bu rakam internete girenlerin yüzde 98,6'sını oluşturuyor.

Çevrimiçi nüfusun yüzde 26.7'sini oluşturan yaklaşık 222 milyon kişi kırsal kesimde yaşarken bu kesimin internet kullanım oranı bir yıl öncesine göre yüzde 6.2 arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:22 Kaynak: Bültenler

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