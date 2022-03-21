Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü - Son Dakika
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Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü

21.03.2022 13:09
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtildi.

Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği belirtildi.

"Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.

Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.

Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

Ülkede en son 2010'da, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Yiçun şehrinde yolcu uçağı düşmüş, kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Havacılık, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü - Son Dakika
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