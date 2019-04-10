Son Dakika Haberleri: Çin'de Çığ Düşmesi Sonucu Mahsur Kalan 10 Dağcı Kurtarıldı

Çin'de Çığ Düşmesi Sonucu Mahsur Kalan 10 Dağcı Kurtarıldı

1 saat önce

– Çin'de çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcı arama ve kurtarma helikopterleri ile kurtarıldı.

Çin'de Çığ Düşmesi Sonucu Mahsur Kalan 10 Dağcı Kurtarıldı, System.String[]
Çin'de çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcı arama ve kurtarma helikopterleri ile kurtarıldı.Hastaneye kalıdırılan dağcılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yerel medya, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcının kurtarıldığını duyurdu. Dağcıların Cumartesi günü Sanci şehrinin dağlık bölgesinde tırmanışa başladıkları belirtildi. Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 10 dağcının dün helikopterler ile kurtarıldığı belirtilirken; dağcılardan birinin ağır yaralanmış olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: DHA
Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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