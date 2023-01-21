Çin'de çığ faciası: 28 ölü - Son Dakika
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Çin'de çığ faciası: 28 ölü

21.01.2023 12:51

- Çin'de çığ faciası: 28 ölü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi kentinde kara yolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

- Çin'de çığ faciası: 28 ölü

TİBET - Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingçi kentinde kara yolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde geçtiğimiz Salı günü kara yolu tünelinin çıkışına düşen çığ, faciaya yol açtı. Çığ nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, 4 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Faciada toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere bin 348 kişinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA
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Çin'de çığ faciası! Günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sona erdi, çok sayıda ölü var Çin'de çığ faciası! Günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sona erdi, çok sayıda ölü var Çin'de çığ faciası: 28 ölü Çin'de çığ faciası: 28 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de çığ faciası: 28 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de çığ faciası: 28 ölü - Son Dakika
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