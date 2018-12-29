Son Dakika Haberleri: Çin'de Çocuk Kaçıranlara İdam Cezası

Çin'de Çocuk Kaçıranlara İdam Cezası

30 dakika önce

Çin'de çocuk kaçıran çetenin iki üyesine idam cezası verildi.

Çin'de Çocuk Kaçıranlara İdam Cezası, System.String[]
Çin'de çocuk kaçıran çetenin iki üyesine idam cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi'nde 2003 ile 2005 arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava sonuçlandı.

Çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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