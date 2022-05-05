Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi

05.05.2022 17:46
Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi

Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Çin'in Hunan eyaletinde çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken sekiz katlı binada can kaybı arttı. Çin basınında yer alan haberlerde, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Şu ana kadar enkazdan 10 kişiyi sağ çıkaran ekipler, kurtarılan 10'uncu kişiye yaklaşık 132 saat sonra ulaştı. - PEKİN

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Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Hunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de çöken 8 katlı binada can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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