Çin'de çöken binada arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çin'in Hunan eyaletinde dün bir binanın çökmesinin ardından 5 kişi enkaz altından çıkartılırken, kayıp 39 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha kentinin Wangchen bölgesinde bulunan bir apartman dün bilinmeyen bir nedenden dolayı çökmüştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bugün bölgede devam eden çalışmalarda enkaz altında 23 kişi olduğunun tespit edilmesinin ardından göçük altından 5 kişi sağ olarak çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, binanın çökmesi sırasında bölgede olan 39 kişinin ise hala kayıp olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. - PEKİN