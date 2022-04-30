Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı

30.04.2022 18:14
Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde dün çöken 6 katlı binanın enkazından 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" talimatını verdi.

Kurtarma ekipleri şu ana kadar 5 kişiyi göçükten çıkarmayı başardı.

Bir restoran, bir kafe, bir otel ve konutların bulunduğu 6 katlı binanın arka bölümü çökmüştü. Yetkililer, çöken binada 39 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini, 23 kişi ile temas kurulabildiğini bildirmişti.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Hunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de çöken binanın enkazından 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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