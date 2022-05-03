Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı

03.05.2022 11:03
Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kişi 88 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kişi 88 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde Cuma günü çöken binadan 88 saatin ardından 9'uncu kişi kurtarıldı. Yerel saatle 04.15 sıralarında enkazdan çıkarılan kadın hemen hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, enkaz altından kurtarılan kadının, çevresinde bulunan nesnelere vurarak ses sinyalleri gönderdiği ve bu sayede yaşam tespit araçlarıyla bulunarak kurtarıldığı aktarıldı. Olay yerinde görev yapan sağlık personeli, kurtarılan kadının bilincinin açık olduğunu ve ekiplerle iletişim kurabildiğini söyledi. - PEKİN

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Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı Çin'in Hunan eyaletinde çöken binadan 88 saat sonra bir kişi kurtarıldı Brent petrolün varil fiyatı 103,41 dolar Brent petrolün varil fiyatı 103,41 dolar

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı - Son Dakika
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