Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı - Son Dakika

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kişi 88 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde Cuma günü çöken binadan 88 saatin ardından 9'uncu kişi kurtarıldı. Yerel saatle 04.15 sıralarında enkazdan çıkarılan kadın hemen hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, enkaz altından kurtarılan kadının, çevresinde bulunan nesnelere vurarak ses sinyalleri gönderdiği ve bu sayede yaşam tespit araçlarıyla bulunarak kurtarıldığı aktarıldı. Olay yerinde görev yapan sağlık personeli, kurtarılan kadının bilincinin açık olduğunu ve ekiplerle iletişim kurabildiğini söyledi. - PEKİN