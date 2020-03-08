Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'de çöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinada bulunduğu otelde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'de çöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinada bulunduğu otelde 4 kişi yaşamını yitirdi.

China Daily gazetesinin haberine göre, Fucien eyaletinin Çüencou kentinde 70 civarında kişinin bulunduğu otel, birinci katta yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen kaza nedeniyle dün yerel saatle 19.30'da çöktü.

Yerel hükümet tarafından Kovid-19 salgınının en yoğun olduğu Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen ve Kovid-19 hastalarıyla temasa geçen kişilerin karantinada tutulması için kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel'inden 9 kişi kendi imkanlarıyla çıktı.

Kurtarma çalışmalarında 42 kişi göçük altından çıkarıldı. Bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetti, 5'inin ise durumu ağır.

Bölgede arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken binanın sahibi gözaltına alındı.

Bahar Bayramı'yla kentlere geri dönülüyor

Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı'yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Kovid-19'un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiği Çin makamlarınca açıklanmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 99 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı
Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı Rusya'da kendisini koronavirüse karşı korumayanlara hapis cezası geliyor

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]