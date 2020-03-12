Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
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Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 29'a yükseldi

6 saat önce

Çin'in güneyinde çöken karantina otelinde ölü sayısı 29'a yükselirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorumlular gözaltına alındı.

Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 29'a yükseldi, System.String[]

Çin'in güneyinde çöken karantina otelinde ölü sayısı 29'a yükselirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorumlular gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde 7 Mart Cumartesi akşamı çöken ve Hubey ile Cıciang eyaletlerinin bazı bölgelerinden yeni tip koronavirüs hastaları ile temasa geçenlerin karantinada tutulduğu Şincia (Xinjia) Express Hotel'in enkazı altında kalan 71 kişiden sonuncusunun cansız bedeni bugün çıkarıldı.

Olay mahallinde hafta sonundan bu yana yapılan kurtarma çalışmalarında 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Göçüğe yönelik yürütülen soruşturmada otelin inşası, onarımı ve onay sürecinde ciddi sorunlar bulunduğu kaydedildi. Çüencou Belediye Başkan Yardımcısı Hong Zıçiang, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorumluların gözaltına alındığını belirtti.

Yerel yetkililer, Çüencou'da yerel saatle 19.30 sularında çöken otelde 71 kişinin mahsur kaldığını bildirmişti. Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı dolayısıyla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışarıdan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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