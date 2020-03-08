Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

Çin'de çöken otelden 49 kişi kurtarıldı, System.String[]

Çin'in Quanzhou kentinde dün çöken otelde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin ise enkazdan sağ kurtarıldığı açıklandı.

Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentindeki 2018 yılında açılan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından karantina binası haline getirilen 80 odalı otel, dün çöktü. Fujian İtfaiyesi, bin personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından şu ana kadar 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 49 kişinin de sağ kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, otelin çökme nedeninin de araştırıldığı belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Enkazdaki kurtarma çalışmaları

-Bir kişinin çıkarılması

-Kurtarma ekipleri

-Detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
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