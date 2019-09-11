Son Dakika Haberleri: Çin'de çöken yol, taksiyi yuttu
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Çin'de çöken yol, taksiyi yuttu

1 saat önce

Çin'de ana caddede çöken yol, taksiyi yuttu.

Çin'de çöken yol, taksiyi yuttu, System.String[]
Çin'de ana caddede çöken yol, taksiyi yuttu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inerek çöken yoldan kaçtığı görüldü.

Çin'in Yanzhou bölgesindeki Guyuan kentinde çöken yol, bir taksiyi yuttu. Çöken yolun 4 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yeşil bir taksinin çukurda durduğu, taksi sürücüsünün ise araçtan inerek kendini kurtardığı görüldü. Yetkililer, yolun çökmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Çöken yolun görüntüsü
-Taksicinin kaçma anı
-Çevredekilerin olayı izlemesi


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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