ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasında üretim yılın ilk yarısında arttı - Son Dakika

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