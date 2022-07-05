Çin'de Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasında üretim yılın ilk yarısında arttı - Son Dakika
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Çin'de Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasında üretim yılın ilk yarısında arttı

05.07.2022 12:18
Çin'de Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasında üretim yılın ilk yarısında arttı

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehri sınırlarındaki Fuling kaya gazı sahasından çıkarılan gaz miktarının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1,9 arttığı bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehri sınırlarındaki Fuling kaya gazı sahasından çıkarılan gaz miktarının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1,9 arttığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, sahayı işleten Çin petrol şirketi Sinopec, ocak-haziran döneminde çıkarılan gaz miktarının 3,63 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında mevcut 650 kuyuya ilave 46 kuyu daha açılırken, üretim yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı içindeki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası ile Çongçing'in de içinde bulunduğu Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Çongçing'deki Fuling kaya gazı sahasında üretim yılın ilk yarısında arttı - Son Dakika
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