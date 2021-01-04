- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı - Son Dakika

- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

04.01.2021 15:32

- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı Çin'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar riskli gruplara yapılmaya başlandı.

- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

PEKİN - Çin'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar riskli gruplara yapılmaya başlandı.

Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de virüse karşı aşılamalar başladı. Sinopharm şirketi tarafından üretilen aşıların, gümrük ve nakliye çalışanları başta olmak üzere enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki kişilere yapıldığı belirtildi. Pekin'de açıklanan verilere göre, hafta sonu 220 aşılama merkezinde toplam 73 bin 537 kişi Covid-19 aşısı oldu.

Pekin'in Daxing bölgesinde yer alan Zhonghai Hastanesi Direktörü Han Yanrong, "Aşılama temel olarak 9 kilit gruba odaklandı. Sağlık personeli ve yurtdışında çalışanların yanı sıra çoğunlukla toplu taşıma ve kamu güvenliği sektörlerindeki çalışanları aşılamaktayız" dedi.

Covid-19 aşısı yaptıran Yang yaptığı açıklamada, "Bir Japon restoranında çalışıyorum. Meslektaşım ve ben ithal yiyeceklerle ilgileniyoruz. Buraya gelip aşı olmaya karar verdik. Salgın başladığından beri kendimizi korumaya büyük önem verdik. Aşının kullanıma uygun olduğunu öğrendikten sonra gönüllü olarak aşı olduk. Aşı olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz" diye konuştu.

Çin'in Shandong eyaletindeki Tancheng ilçesinde bir klinikte aşı olan Xia Dongdong, "İlk aşılananlar arasında olduğumuz için çok şanslıyız. Çok heyecanlıyım. Aşılamadan sonra hiçbir yan etki görülmedi. Bu aşı da diğer aşılar gibi. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
- Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı 3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı         
15:01
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir İngiliz bilim insanları endişeli: Güney Afrika mutant virüsü aşıya karşı bağışıklık kazanmış olabilir         
14:28
Sahte hocaya 'terör propagandası' suçundan iddianame düzenlendi Sahte hocaya 'terör propagandası' suçundan iddianame düzenlendi         
13:48
Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı         
13:36
Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak         
12:45
Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında         
12:40
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 15:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei