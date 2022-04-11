Çin'de Covid-19 karantinasına "çığlıklı" tepki - Son Dakika
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Çin'de Covid-19 karantinasına "çığlıklı" tepki

11.04.2022 10:54

Çin'in Şanghay kentinde uygulanan karantina nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalan halk, evlerinden çığlık atarak duruma tepki gösterdi.

Çin'in Şanghay kentinde uygulanan karantina nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalan halk, evlerinden çığlık atarak duruma tepki gösterdi.

Çin'in nüfusu en yüksek olan kenti Şanghay'da korona virüs salgında "sıfır vaka" politikası nedeniyle 28 Mart'tan bu yana tam kapanma uygulanıyor. Evlerden kimsenin çıkmasına izin verilmeyen kentte halk, tüm yiyeceklerinin tükendiğini belirterek duruma sıra dışı bir şekilde tepki gösterdi. Kent sakinleri, yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle evlerinin pencerelerinden çığlık atıp yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Kentte evinden çıkarak sokağa inen bir kişinin polis tarafından durdurulduğu, çevre sakinlerinin ise kendisine destek verdiği kameraya yansıdı.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN KENT

Ülkede en çok Covid-19 vakasının görüldüğü kent olan Şanghay'da Pazar günü 26 bin 87 yeni vaka tespit edilmesi ile rekor seviyeye ulaşıldı. Vakaların 25 bin 173'ünün semptom göstermediği kaydedildi.

(İHA)

Çin'de Covid-19 karantinasına çığlıklı tepki
Çin'de Covid-19 karantinasına çığlıklı tepki
Çin'de Covid-19 karantinasına çığlıklı tepki

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de Covid-19 karantinasına 'çığlıklı' tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Covid-19 karantinasına "çığlıklı" tepki - Son Dakika
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