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Çin'de Covid-2019 (koronavirüs) ilaçlaması kameralara yansıdı
6 saat önce
Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:35 Kaynak: DHA
Çin'de Covid-19'un (koronavirüs) ortaya çıktığı Vuhan kenti başta olmak üzere birçok şehirde virüse karşı ilaçlama yapılıyor.
Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e ulaşırken, Çin'de Vuhan başta olmak üzere birçok noktada virüse karşı ilaçlama yapıldı. Görüntülerde, ilaçlama araçlarının şehri ilaçladığı ve koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin de yaya olarak sokakları ilaçlama işlemini gerçekleştirdiği görülüyor. Ayrıca, sadece sokakların değil bazı yapıların iç bölümlerinin de bu kapsamda ilaçlandığı görüntülere yansıdı.
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