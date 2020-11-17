- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri - Son Dakika

- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri

17.11.2020 11:18

- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri Çin'in yeni derin insanlı denizaltı Fendouzhe, Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 10 bin 909 metrelik yeni bir dalış rekoru kırdı.

- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri

PEKİN - Çin'in yeni derin insanlı denizaltı Fendouzhe, Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 10 bin 909 metrelik yeni bir dalış rekoru kırdı.

Çin'in yeni derin insanlı denizaltı "Fendouzhe"nın başarılı bir şekilde yerleştirilmesi ülkenin gelecekteki derin deniz araştırmalarının yolunu açtı. Fendouzhe, Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 10 bin 909 metrelik yeni bir dalış rekoru kırdı. Fendouzhe, uzun vadeli derin deniz gözlemi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Çin Bilimler Akademisi Akustik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Zhu Min, "Bu aslında, gelecekteki 10 bin metrelik deniz bilimsel araştırmalarının normal durumu. En kısa sürede olabildiğince çok araştırma sonucuna ulaşmayı umuyoruz. Şimdi, çalışmalarımız gelecekteki deniz denemeleri ve gerçek durumlarla uyumlu. Ek olarak, 10 bin metrelik deniz denememizin de belirli bir değerlendirme derecesi var. Ekipmanların performansını değerlendireceğiz. Ardından cihazın ve denemelerin başarılı olup olmadığı konusunda fikir birliğine varacağız. Buna gerçek bir başarı diyebilmemiz için ikiden fazla deneme gerekiyor" dedi.

- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri
- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri
- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri
- Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin'de dalgıçların başarılı denemeleri - Son Dakika


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