Çin'de Dandong kentinin belediye başkanı salgındaki hatalar için özür diledi

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dandong kentinin Belediye Başkanı Hao Ciencun, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerdeki hatalar nedeniyle halktan özür diledi.

Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hao, vaka sayısının düşük olmasına rağmen vakalarının kaynağının tespit edilememesi nedeniyle 50 gündür karantinada tutulan kentte temel hizmetlerin "tatmin edici düzeyde sağlanamadığını" belirtti.

Hao, halktan temsilciler ile yaptığı görüşmede, yaşadıkları zorluklar nedeniyle özür dilerken, salgın koruma ve kontrol tedbirlerinin daha etkin olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Komünist tek parti iktidarının olduğu Çin'de merkezden atanan yerel yöneticilerin, icraatları nedeniyle halktan özür dilemesine nadir rastlanıyor. Özellikle merkezi yönetimin kararlılıkla uygulanmasını salık verdiği salgınla mücadele tedbirleri, çoğu zaman vatandaşların şikayetine ve mağduriyetine sebep olmasına rağmen sürdürülüyor.

Kuzey Kore sınırındaki 2,4 milyon nüfuslu Dandong şehrinde kaynağı tespit edilemeyen vakalar nedeniyle, katı karantina kısıtlamaları uygulanmıştı. Tedbirler kapsamında vatandaşların çevrim içi yemek ve gıda sipariş etmesi dahi yasaklanmıştı.

Bilimsel temeli şüpheli bazı uygulamalar da vatandaşların tepkisini çekmişti. Örneğin kent yönetimi, virüsün Kuzey Kore'den hava yoluyla bulaşmasını önlemek üzere vatandaşlardan pencerelerini kapalı tutmasını istemişti. Kovid-19'un açık havada, uzun mesafede yayılma ihtimalinin son derece zayıf olduğu biliniyor.

Kent yönetimi ayrıca virüsün sınırdaki Yalu Nehri'nden sınır kaçakçılığı yapanlar yoluyla yayılabileceği gerekçesiyle, ihbarda bulunanlara para ödülü vermeyi vadetmişti.

Öte yandan, kentteki bir apartman kompleksinin tüm sakinleri, karantina için 250 kilometre kuzeydeki Şınyang kentine nakledilmişti. Daha sonra, tedbire sebep olan vakanın komşu apartmanda yaşayan birisinde tespit edildiği, otoritelerin yanlış yaptığı anlaşılmıştı.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.