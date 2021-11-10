Çin'de Delta varyantı taşıyan yerel Kovid-19 vakalarının sayısı 1000'i aştı - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların sayısının 1000'i aştığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 39 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Böylece ilk kez ekim ortasında ortaya çıkan Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının sayısı 1023'e ulaştı.

Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilonciang eyaletindeki sınır şehirlerinde ortaya çıkan iki ayrı yayılma zincirinden kaynaklanan salgın, vaka sayısı son iki haftanın en düşük seviyesine gerilese de henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Şanghay Maratonu iptal edildi

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da 28 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maraton, Kovid-19 salgının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.

Salgın nedeniyle bu yıl Vuhan, Şiciacuang ve Pekin maratonları da iptal edilmişti.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülebilir olup olmadığı sorgulanıyor.