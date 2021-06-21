Çin'de Demir Cevheri Spot Piyasası İncelemeye Alındı - Son Dakika

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin devlet planlama ve piyasa düzenleyicisi kuruluşların demir cevheri spot piyasası ile ilgili ortak bir inceleme başlattığı, stoklama ve spekülasyonların üzerine gidileceği ifade edilmektedir. NDRC, demir cevheri fiyatlarının hızla yükselmesi ve yüksek seviyelerde kalmasının orta ve aşağı akış şirketler (mid-and downstream companies) üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Diğer taraftan, geçen Cuma günü Çin devlet planlayıcıları kömür fiyatları ile ilgili de soruşturma açmıştı.

Kaynak: reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü