Son dakika haber... Çin'de demiryolu köprüsü çöktü: 7 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Çin'de demiryolu köprüsü çöktü: 7 ölü, 5 yaralı
01.11.2020 15:45
Son dakika haberler... Çin'in Tianjin kentinde bulunan demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Çin'in Tianjin kentinde bulunan demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan demiryolu köprüsü, onarım çalışmaları sırasında çöktü. Yerel yetkililer Binhai Yeni Bölgede meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.
-İHA-
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