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- Çin'de deprem: 1 ölü

6 saat önce

- Çin'de deprem: 1 ölüPEKİN - Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

- Çin'de deprem: 1 ölü

PEKİN - Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi Jingxi kentinde sabah saatlerinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Daxin bölgesi yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Depremin ardından Daxin bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Yetkililer, bazı bölgelerde kaya parçalarının evlere isabet ettiğini ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

- Çin'de deprem: 1 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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