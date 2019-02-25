Son Dakika Haberleri: Çin'de Deprem: 2 Ölü

Çin'de Deprem: 2 Ölü

1 saat önce

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de Deprem: 2 Ölü, System.String[]
Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletinin Zıgong kentine bağlı Rongşien ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre altına gerçekleştiği ifade edildi.

Rongşien ilçe yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, depremde iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Deprem: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]