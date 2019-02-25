Çin'de Deprem: 2 Ölü
1 saat önce
Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi.
Çin
'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen depremde iki kişi yaşamını yitirdi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletinin Zıgong kentine bağlı Rongşien ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre altına gerçekleştiği ifade edildi.
Rongşien ilçe yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, depremde iki kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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