Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi

23.07.2022 12:31
Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı bir sualtı robotu geliştiren Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü (SIA), robotun deniz testini geçerek kullanıcısına teslim edildiğini bildirdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı bir sualtı robotu geliştiren Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenyang Otomasyon Enstitüsü (SIA), robotun deniz testini geçerek kullanıcısına teslim edildiğini bildirdi. SIA kendi web sitesinde, Çin Jeolojik Araştırmaları'nın Qingdao Deniz Jeolojisi Enstitüsü için geliştirilen Wenhai-1'in ülkenin ilk otonom insansız derin deniz sondası olduğunu ve geniş menzilli otonom seyir tespiti ve uzaktan kumandalı hassas nokta örneklemesi gibi işlevlere sahip olduğunu kaydetti. Wenhai-1, deniz testi ve uygulaması sırasında 17 dalış görevi gerçekleştirerek deniz tabanı yakınında yüksek hassasiyetli tespitlere yönelik veriler, yüzey tortullarının kolon örnekleri ve deniz dibi organizmalarını topladı. Bu arada, SIA, Dünya'nın yerçekimi alanı ve manyetik alanının hassas ölçümünün de gerçekleştirildiğini söyledi. Wenhai-1, deniz ortamı araştırmaları, biyoçeşitlilik araştırmaları, belirli hedeflerle deniz dibi jeofizik araştırmaları, derin deniz ekstrem ortamlarının yerinde tespiti ve derin deniz mineral kaynakları araştırmaları gibi derin deniz bilimsel araştırmalarına hizmet etmek için tasarlandı.

YORUMLAR
500
Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi Edirne'de antibiyotik direncini tespit eden 'Hızlı Tanı Kiti' geliştirildi Edirne'de antibiyotik direncini tespit eden 'Hızlı Tanı Kiti' geliştirildi
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
12:00 Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Derin Deniz Araştırmaları İçin Sualtı Robotu Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement