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Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi - Son Dakika

Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi

10.06.2021 23:23

- Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi Çin'in Zhejiang Üniversitesi'nden bilim insanları, okyanus ortamını daha iyi gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirdi.

- Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi

PEKİN - Çin'in Zhejiang Üniversitesi'nden bilim insanları, okyanus ortamını daha iyi gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirdi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi'nden Çinli bilim insanları, okyanusun derin sularının incelemek için doğadan ilham alarak yumuşak robot balık geliştirdi. Robot balık, deniz seviyesinin 10 bin 900 metre altına uzanan Mariana Çukuru'nda yüzgeçlerini çırparak bilim dünyasına ışık tutuyor. Biyonik akıllı balık, 22 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık bir A4 kağıdı boyutuna denk gelen 28 santimetrelik kanat genişliğinde.

Zhejiang Üniversitesi'nde Profesör Li Tiefeng robot balığa yönelik, "Derin okyanus çukurunda yaşayan salyangoz balığından ilhamla modellendi. Çukurun yüksek hidrostatik basıncına dayanabiliyor. Okyanus canlılarından aldığımız ilham, okyanus ortamını daha iyi gözlemleyebilmek için bu robotu tasarlamamızı sağladı. Okyanusun bilinmeyen derinliklerini keşfetmemiz karşısında o da bize ilham vererek okyanus teknolojisi geliştirmemizde yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

10 bin 900 metre derinlikte bulunan deniz tabanındaki hidrostatik basınç 110 megapaskal civarında, yani yaklaşık bin 100 atmosferik basınca sahip. Bu, 1 tonluk bir aracın bir parmağın ucuna konmasıyla ortaya çıkacak basıncına denk.

Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi
Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi
Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi
Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi - Son Dakika


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