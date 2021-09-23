Asia News Day internet sitesinde yer alan habere göre, Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde görevliler, devasa ay maketini ellerinden kaçırdı.

Son Dakika › Kültür Sanat › Çin'de dev ay maketinin peşinden koşan görevliler sosyal medyada 'viral' oldu - Son Dakika

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