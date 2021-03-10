Çin'de dev gökdelende yangın Alevler binayı sardı - Son Dakika

Çin'de dev gökdelende yangın Alevler binayı sardı
10.03.2021 13:10
Çin'de dev gökdelende yangın: Alevler binayı sardıÇin, (DHA)- Çin'in Hebei eyaletinde dev gökdelende yangın çıktı.
Çin'de dev gökdelende yangın: Alevler binayı sardı
Çin, (DHA)- Çin'in Hebei eyaletinde dev gökdelende yangın çıktı. Gökdelenin ikinci katında çıkan yangın, binanın tamamını sardı.
Çin'in Hebei eyaletindeki Shijiazhuang kentinde bulunan bir gökdelenin ikinci katında yangın çıktı. Hızla diğer katlara yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında dev gökdölende maddi hasar meydana geldi. Shijiazhuang itfaiye yetkililerinin yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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