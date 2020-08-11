Çin'de dev hortum kamerada

Çin'in kuzeyindeki Baotou kentinde meydana gelen hortum bir tatil yöresini yerle bir etti. O anlar amatör kameralar tarafından kayda alındı.

Sel ve hortum felaketinin vurduğu Çin'in Baotou kentinde pazar günü öğleden sonra oluşan hortum, bir tatil yöresinin adeta içinden geçti. Hortumdan dolayı bazı yerleşim yerleri zarar görürdü. Yetkililer, maddi hasarın yanı sıra 33 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Öte yandan hortum, tatilciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.