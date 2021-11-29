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Çin'de devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin kişi katıldı - Son Dakika

Çin'de devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin kişi katıldı

29.11.2021 09:16
Çin'de devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin kişi katıldı

Çin'de merkezi hükümetin ve yerel temsilciliklerinin memur ihtiyacını karşılamak için yapılan devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin adayın katıldığı bildirildi.

Çin'de merkezi hükümetin ve yerel temsilciliklerinin memur ihtiyacını karşılamak için yapılan devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin adayın katıldığı bildirildi.

Devlet Kamu Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sınav dün 77 şehir merkezinde eş zamanlı yapıldı.

Merkezi hükümete bağlı bakanlık ve kurumlarda ihtiyaç duyulan 31 bin 200 memuriyet için düzenlenen sınava 1 milyon 420 bin aday katıldı.

Katılım için gerekli yaş ve eğitim şartlarını taşıyan 1 milyon 740 bin adayın bulunduğu sınava katılım oranının yüzde 81,6'a ulaşması dikkati çekti.

Sınava katılan her 46 kişiden birinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Merkezi devlet örgütlenmesinin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu Çin'de "İmparatorluk Sınavı" adı verilen merkezi yazılı sınavlar, 581-618 yıllarında hüküm süren Sui Hanedanı dönemine kadar dayanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen dönemde "guokao" adı verilen merkezi devlet memurluğu sınavı, ilk kez 1952'de düzenlendi. Ülkenin kurucu lideri Mao döneminde İleriye Doğru Büyük Atılım ve Kültür Devrimi süreçlerinde kesintiye uğrayan sınavlar, Mao'nun ölümünün ardından 1977'den bu yana düzenli yapılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Memur, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de devlet memurluğu sınavına 1 milyon 420 bin kişi katıldı - Son Dakika


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