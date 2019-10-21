Çin'de dijital ekonominin büyüklüğü 4.4 trilyon dolara ulaştı

Söz konusu rapor, Doğu Çin Zhejiang eyaletinin nehir kenarı Wuzhen kentinde düzenlenen Dünya 6. İnternet Konferansı sırasında açıklandı. Ayrıca Çinli internet kullanıcılarının sayısı, haziran ayı itibarıyla 854 milyona ulaştı ve internet penetrasyon hızı yüzde ise 61,2 oldu.

Rapor Çin'in, internet altyapısını daha da geliştirme ve siber güvenlik kabiliyetini artırma alanında yapabileceği çok şey olduğunu kaydediyor.

Bir başka araştırmaya göre de Çin'deki dijital ekonominin büyüklüğü 2018 yılında 31,3 trilyon yuana (yaklaşık 4,4 trilyon dolar) ulaştı. Bu rakam da ülkenin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 34,8'ine denk geliyor. Rapor Çin'de e-ticaret sektöründe patlama yaşandığını da ortaya koydu. 2018 yılında e-ticaret işlemleri, 31,6 trilyon yuana (yaklaşık 4.5 trilyon dolar) ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 oranında bir artış gösterdi. E-ticaret hizmetlerinin ürettiği gelir ise yüzde yüzde 20,3 yükselerek 3,5 trilyon yuan oldu.