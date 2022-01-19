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Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı - Son Dakika

Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı

19.01.2022 10:03
Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı

Çin'de pilot uygulaması süren dijital para birimi "e-CNY" (elektronik yuan) ile yapılan transferlerin 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığı bildirildi.

Çin'de pilot uygulaması süren dijital para birimi "e-CNY" (elektronik yuan) ile yapılan transferlerin 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Merkez Bankası Finans Piyasaları Başkanı Zou Lan, düzenlediği basın toplantısında, Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme (DC/EP) olarak adlandırılan sistemin pilot uygulamasına dair bilgi verdi.

Zou, 2021 sonu itibarıyla pilot uygulama kapsamındaki transfer senaryolarının sayısının 8,08 milyonu aştığını, bu transferlerde aktarılan miktarın ise 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığını belirtti.

Uygulama kapsamında bugüne dek 261 milyon kişisel cüzdan yaratıldığı bilgisini paylaşan Zou, Merkez Bankasının dijital para birimi alanında araştırma ve geliştirme faaliyetini sürdüreceği ve elektronik yuanın perakende satışlar, kamu hizmetleri ve diğer senaryolarda kullanılmasını teşvik edeceğini ifade etti.

Çin resmi dijital para biriminde lider olmayı hedefliyor

Çin Merkez Bankası, daha önce bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Ülke, "e-CYN" olarak da adlandırılan resmi dijital para birimiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor. 2014'ten bu yana geliştirilen dijital yuan ilk kez Şıncın şehri ile Şiaongan Yeni Bölgesi'ndeki pilot uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştı.

Merkez Bankası'nın Dijital Para Araştırma Enstitüsü Başkanı mu Çangçun, Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, pilot uygulamalarda kapsamında 140 milyon bireysel ve 10 milyon kurumsal dijital yuan cüzdanı yaratıldığını, para alışverişinin 62 milyar yuana (9,76 milyar dolara) ulaştığını bildirmişti.

Çin Merkez Bankası, yeni yılda, pilot uygulamanın kapsamını genişletmiş, dijital yuan için elektronik cüzdan olarak kullanılmak üzere mobil uygulamayı Apple'ın iOS ve Google'ın Android mağazalarında yayınlamıştı.

Uygulama, Şanghay, Şıncın, Çıngdu, Çangşa, Sucou, Şian, Çingdao, Dailan şehirleri, Hainan eyaleti, Hıbey eyaletindeki Şiaongan Yeni Bölgesi ile Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği Pekin ve Canjiakou şehirlerindeki tesis ve alanların içinde olduğu 12 şehir ve bölgede hizmete sunulmuştu.

Çevrim içi ödeme sistemleri yaygın, nakit para kullanımı az

Çevrim içi ödeme sistemlerinin yaygın kullanıldığı Çin'de nakit para kullanımı halihazırda oldukça azalmış durumda. İnternet şirketleri Ant Grup'un Alipay ve Tencent Holding'in WeChat Pay ödeme servisleri, nakit transferlerden daha çok talep görüyor.

Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı, söz konusu sistemlerin ise dijital para birime geçişi pratik açıdan kolaylaştıracağı öngörülüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Araştırma, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de dijital yuan ile yapılan transferler 2021 sonunda 87,57 milyara ulaştı - Son Dakika
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