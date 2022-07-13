Çin'de Dijital Yuan İşlemleri Yılın İlk 5 Ayında 83 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin merkez bankası Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede dijital baz para birimi olan e-CNY ile yapılan işlemlerin, bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle 83 milyar yuana (yaklaşık 12,33 milyar ABD doları) ulaştığı bildirildi. Çin merkez bankası yetkilisi Zou Lan düzenlenen basın toplantısında, söz konusu dönemde toplam 264 milyon dijital yuan işlemi yapıldığını belirtti. Zou, 31 Mayıs itibarıyla dijital yuan ile ödeme yapılabilecek yaklaşık 4,57 milyon ticari satış noktasının bulunduğunu vurguladı. Yetkili, merkez bankasının pilot programlarının kapsamını daha da genişleteceğini, pilot senaryoların hazırlanışını güçlendireceğini ve uluslararası işbirliğini geliştireceğini sözlerine ekledi.