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Çin'de doğan bebekte koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken virüsün merkez üssü Vuhan'daki bir hastanede doğan bebekte doğumundan 30 saat sonra koronavirüs saptandı.
Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken virüsün merkez üssü Vuhan'daki bir hastanede doğan bebekte doğumundan 30 saat sonra koronavirüs saptandı. Çin devlet kanalı CCTV iki bebeğe koronavirüs teşhisi konduğunu ve bunlardan birinin henüz bir günlük olduğunu aktardı.
Çin medyasına göre koronavirüs teşhisi konulan bebeğin annesinde de aynı virüs teşhis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:54
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