Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ilk iki ayda yüzde 37,9 arttı - Son Dakika

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 artış gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 37,9 artarak 243,7 milyar yuana (yaklaşık 38,3 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Bu dönemde, hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 24 artış kaydederken yüksek teknoloji üreten sanayi kollarındaki sermaye artışı ise yüzde 73,8 düzeyinde gerçekleşti.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerden Çin ana karasına yapılan doğrudan yatırımlar söz konusu dönemde yüzde 27,8, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen yatırımlar da yüzde 25,5 arttı.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstermişti. Analistler, artışın, Çin ekonomisinin Kovid-19 salgını sonrasındaki toparlanma ivmesini yansıttığı değerlendirmesinde bulunmuştu.