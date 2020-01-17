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Çin'de doğum oranı son 70 yılın en düşük seviyesine düştü
7 saat önce
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artış hızı düşüyor. 2019 senesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından (1949) bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor. 2019 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından (1949) bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu.
Çin'de 2016 yılında yürürlüğe giren "iki çocuk politikasına" rağmen geçen yıllarda doğum oranında düşüş görüldü. Ülkede ekonomik durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi sorunların yeni doğan çocuk sayısının düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:58
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