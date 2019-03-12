Son Dakika Haberleri: Çin'de Donanmaya Ait Bir Uçak Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Donanmaya Ait Bir Uçak Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

? Çin'de donanmaya ait bir uçağın düştüğü; uçakta bulunan iki mürettebatın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de Donanmaya Ait Bir Uçak Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
? Çin'de donanmaya ait bir uçağın düştüğü; uçakta bulunan iki mürettebatın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada uçakta bulunan iki mürettebatın hayatını kaybettiği ve başka ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Ayrıca, uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saros Körfezi'nde Batırılacak Olan Dev Uçak Edirne'ye Getirildi İsrailli Oyuncudan, Netanyahu'ya Tepki! Tevrat'ın 10 Emrini Hatırlattı

Ukrayna Askerleri, Tatbikat Sırasında Rus Askerlerine Taciz Ateşi Açtı ABD, Venezuela'da Görev Yapan Personelini Geri Çekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:05:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Donanmaya Ait Bir Uçak Düştü, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]