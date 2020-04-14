Çin'de dün sıfır ölüm, 89 vaka görüldü - Son Dakika

Çin'de korona virüs salgınında dün 89 yeni vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 89 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 86 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Böylelikle yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 464'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 249'a yükseldi. Çin anakarasında dün korona virüs nedeniyle can kaybı yaşanmazken, şu ana kadar toplam 3 bin 341 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Komisyon, dün ayrıca tedavilerinin ardından 75 kişinin hastaneden taburcu edildiği, toplam taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 738'e ulaştığı bilgisini verdi.

2 inaktif aşının klinik denemelerine izin verildi

Öte yandan, Çin'de 2 inaktif aşının klinik denemelerine resmen izin verildiği bildirildi. Devlet medyasında yer alan haberlere göre, Sinopharm ve Sinovac firmalarınca geliştirilen iki ayrı inaktif aşının klinik denemelerde kullanımına başlanacak. - PEKİN