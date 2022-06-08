Dünya Okyanuslar Günü dolayısıyla çok sayıda kişi Çin'in Guangzhou kentinde bulunan Polar Ocean World akvaryumunu ziyaret etti.

Orta Asya devletleri ile Çin, bölgede barış ve istikrar için iş birliğini genişletecek

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de Dünya Okyanuslar Günü - Son Dakika

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