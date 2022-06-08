Polar Ocean World akvaryumundan detaylar
Dünya Okyanuslar Günü dolayısıyla çok sayıda kişi Çin'in Guangzhou kentinde bulunan Polar Ocean World akvaryumunu ziyaret etti.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'de Dünya Okyanuslar Günü - Son Dakika
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