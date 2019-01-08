Çin'de Dünyanın En Yüksek Elektrik Kulesi Kuruldu
1 saat önce
Dünyanın en yüksek elektrik kulesi Çin’de kuruldu. 380 metre yüksekliğinde kuleden geçen elektrik hattı yılda 66 milyar kilovatlık iletim kapasitesine sahip. Projede dünyanın en yüksek voltaj, en yüksek iletim kapasitesi, en uzun iletim mesafesi kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı proje, Zhousan ticaret bölgesinin artan elektrik talebini karşılamak üzere geliştirildi. Dünyanın en büyük elektrik kulesinin […]The post Çin’de dünyanın en yüksek elektrik kulesi kuruldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Dünyanın en yüksek elektrik kulesi Çin
'de kuruldu. 380 metre yüksekliğinde kuleden geçen elektrik hattı yılda 66 milyar kilovatlık iletim kapasitesine sahip.
Projede dünyanın en yüksek voltaj, en yüksek iletim kapasitesi, en uzun iletim mesafesi kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı proje, Zhousan ticaret bölgesinin artan elektrik talebini karşılamak üzere geliştirildi. Dünyanın en büyük elektrik kulesinin tam olarak faaliyete geçebilmesi için yoğun sis ve eksilere düşen hava sıcaklığına rağmen elektrik işçilerinin çalışmaları sürüyor.
Elektrik hattı, Zhoushan'daki ticaret bölgesi için 500 kilovoltluk elektrik sağlayacak. Çin'in kuzeybatısında başlayan elektrik hattı 3.293 kilometreyi aşarak doğu Çin'e kadar uzanıyor. Hat, 3 bin ila 5 bin kilometrelik alan kapsamında 10 milyon kilovat elektrik sağlama, yıldaysa 66 milyar kilovat iletim kapasitesine sahip. Bu proje sayesinde, Çin'de kömür taşımacılığının yılda 30.24 milyon ton azalması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:25
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