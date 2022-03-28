Çin'de Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Bulunduktan Sonra Da, Kaza Bölgesinde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

NANNİNG, 28 Mart (Xinhua) — Zhu, Pazartesi günü öğle itibariyle, yaklaşık 370.000 metrekare alanı kaplayan uçak kazasının merkez ve çevre alanlarında yapılan aramalara, toplam 15.640 kişinin katıldığını söyledi. Yetkili, arama çalışmalarında toplam 36.000 adet uçak enkazı parçasının bulunduğunu sözlerine ekledi. Çarpma alanının dış bölümünde, yaklaşık 9,55 milyon metrekare bir alanda yapılan arama çalışmalarına beş drone arama grubu da yardım etti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737-800 tipi uçak, 21 Mart günü saat 14.38 sıralarında Guangxi'nin Tengxian ilçesindeki dağlık bölgeye düşmüş, uçakta bulunan 132 kişinin tümü hayatını kaybetmişti.