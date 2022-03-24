Çin'de Düşen Uçağının Motorunun Enkaz Parçaları Bulundu - Son Dakika

NANNİNG, 24 Mart (Xinhua) — Zhu yaptığı açıklamada, uçak kazasının ana çarpma noktasının aslen belirlendiğini söyledi. Zhu, uçak enkazlarının büyük kısmının, ana çarpma noktasının yaklaşık 30 metre yarıçapına dağılmış olduğunu ve yüzey derinliği olarak da yerin 20 metre altına kadar uzandığını belirtti. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin İtfaiye Teşkilatı Başkanı Zheng Xi, kaza mahallinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir tarım arazisinde de, 1,3 metre uzunluğunda ve en geniş yeri 10 santimetre olan şüpheli bir enkaz parçası bulunduğunu belirtti.

Zheng, Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla toplam 183 parça uçak enkazı, bazı kurbanların kalıntıları ve kurbanlara ait 21 parça eşyanın bulunarak, soruşturma ekibine teslim edildiğini belirtti. İçinde 132 kişi bulunan uçak, 21 Mart günü öğleden sonra Guangxi'nin Tengxian ilçesindeki bir köye düşmüştü. Kazadan kurtulan olmazken, şimdiye kadar uçağın kara kutularından biri bulundu.