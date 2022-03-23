Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
23.03.2022 11:14
NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Kazanın meydana geldiği bölgede 2 binin üzerinde kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arama kurtarma görevlileri, uçağın kara kutularını bulmak için var güçleriyle çalışıyor.
NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Kazanın meydana geldiği bölgede 2 binin üzerinde kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arama kurtarma görevlileri, uçağın kara kutularını bulmak için var güçleriyle çalışıyor.
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23.03.2022 11:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika