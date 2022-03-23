Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

23.03.2022 11:14
Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Kazanın meydana geldiği bölgede 2 binin üzerinde kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arama kurtarma görevlileri, uçağın kara kutularını bulmak için var güçleriyle çalışıyor.

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Kazanın meydana geldiği bölgede 2 binin üzerinde kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arama kurtarma görevlileri, uçağın kara kutularını bulmak için var güçleriyle çalışıyor.

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede arama ve kurtarma görevlileri kara kutuları arıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede arama ve kurtarma görevlileri kara kutuları arıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede arama ve kurtarma görevlileri kara kutuları arıyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölge görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölge görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgeye doğru yol açmaya çalışan bir ekskavatör görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede bir iletişim cihazı kurmaya çalışan bir görevli görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede arama ve kurtarma çalışmaları için kurulan geçici saha karargahı görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede kara kutuları arayan bir arama ve kurtarma görevlisi görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede kara kutuları arayan arama ve kurtarma görevlileri görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Çin'de Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde uçağın düştüğü bölgede kara kutuları arayan arama ve kurtarma görevlileri görülüyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, 22 Mart, 23 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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