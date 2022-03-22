Çin'de düşen yolcu uçağından kurtulan kimseye henüz ulaşılamadı - Son Dakika
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Çin'de düşen yolcu uçağından kurtulan kimseye henüz ulaşılamadı

22.03.2022 13:32
Çin'de düşen yolcu uçağından kurtulan kimseye henüz ulaşılamadı

Çin'de dün ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağından kurtulan kimseye henüz rastlanmadığı bildirildi.

Çin'de dün ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağından kurtulan kimseye henüz rastlanmadığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yetkililer henüz can kayıplarını doğrulamazken kurtulan kimseye de ulaşılamadığı bildiriliyor.

Olay yerinde incelemeler yürüten kaza kırım ekipleri de henüz uçağın kara kutularına ulaşabilmiş değil.

Uçakta yabancı ülke vatandaşı yok

Uçakta bulananların kimlikleri de henüz açıklanmadı fakat hava yolu şirketi, yolcular arasında yabancı ülke vatandaşı olmadığını doğruladı.

Kunming-Guangcou seferini yapan uçak China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, dün öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçağın 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıdığı bildirilmişti.

Gizemli burun üzeri dalış

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre, "5735" sefer sayılı China Eastern yolcu uçağı, 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken yerel saatle 14.20'de saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçti ve 1,5 dakika içinde yere çakıldı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da yolcu uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görüldü.

Uçağın neden aniden irtifa kaybettiği ve bu şekilde düştüğü henüz bilinmiyor.

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Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü

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Kaynak: AA

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