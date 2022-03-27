Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu - Son Dakika
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Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu

27.03.2022 09:45
Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu

Çin'de geçtiğimiz Pazartesi günü yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, uçağın 2. kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için Pekin'e gönderileceğini açıkladı.

Çin'de geçtiğimiz Pazartesi günü yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, uçağın 2. kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için Pekin'e gönderileceğini açıkladı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının geçtiğimiz Pazartesi günü düşmesinin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın 2. kara kutusuna ulaşıldı. Yetkililer bulunan 2. kara kutunun incelemeler için bugün Pekin'e gönderileceğini belirtti.

China Eastern Havayolları şirketine ait 9'u mürettebat 132 kişi taşıyan MU5735 sefer sayılı Boeing 737-800 yolcu uçağının, geçtiğimiz Çarşamba günü 2 kara kutusundan 1'i bulunmuş ve Pekin'de incelemeye alınmıştı. Ayrıca yetkililer dün, uçakta bulunan 132 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Arama Kurtarma, Pazartesi, Pekin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu - Son Dakika
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